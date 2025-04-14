Где лучше обслуживать автомобиль — у дилера или в частном сервисе? Мнение юриста

Юрист объяснил, чем рискует автовладелец, выбирая частный сервис вместо дилера

Вопрос, где проходить техобслуживание после окончания гарантии – у дилера или в частном сервисе – волнует многих автовладельцев. Пока автомобиль на гарантии, всё просто: обслуживание должно проводиться у официального дилера, иначе можно лишиться права на бесплатный ремонт. После завершения гарантийного срока водитель сам решает, куда обращаться, и тут важно учитывать юридические и практические нюансы, объяснил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Официальный дилер обеспечивает подробную документацию: заказ-наряды, подписи, перечень работ и установленных деталей. Эти бумаги важны при продаже автомобиля или в случае споров со страховой компанией. Частные СТО тоже могут оформлять подобные акты, но не все документы из «гаражных» сервисов признаются судами или страховщиками.

Если автомобиль обслуживается «у знакомого», даже при высоком уровне доверия возникают риски. Например, справка о техническом состоянии, выданная частным мастером, может не иметь юридической силы. Без нужных реквизитов или надлежащего оформления такие документы нередко исключаются из рассмотрения при спорах.

Также стоит учитывать качество запчастей. Использование неоригинальных деталей допускается, но при ДТП может возникнуть вопрос об их соответствии стандартам. У дилера ответственность прописана в договоре, а в частном сервисе – всё остаётся на усмотрение сторон. Поэтому важно не только сэкономить, но и позаботиться о надежности оформления всех работ.

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Источник: «Российская газета»



