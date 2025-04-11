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Что автодилеры не договаривают про услугу трейд-ин

Дилеры оценивают машину по trade-in на 30–40% ниже реальной рыночной стоимости

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Идея обменять старую машину на новую прямо в автосалоне звучит довольно привлекательно. Именно этим дилеры и завлекают клиентов, активно продвигая услугу trade-in. Всё вроде бы просто и удобно: приезжаешь на своей машине, проходишь диагностику, получаешь оценку, соглашаешься – и тебе делают скидку на новую.

Но за этим удобством часто скрываются подводные камни, о которых в рекламе не упоминают. Вместе со специалистами издания Pravda.Ru мы разбирались в том, что недоговаривают дилеры.

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Главное – это ощутимая потеря в деньгах. Автосалоны, как правило, оценивают машину на 30–40% ниже её реальной рыночной стоимости. И та «скидка», которую вам дают на новую машину, чаще всего просто компенсирует эту разницу. В итоге никакой реальной выгоды клиент не получает.

Есть и другие нюансы. Ограниченный ассортимент – если вы пришли к дилеру определённой марки, выбор у вас будет только среди его моделей. О других брендах можно забыть. А если хочется не новый, а подержанный автомобиль – трейд-ин, как правило, уже не действует. Он работает только на новые машины.

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По сути, менеджеры, работающие с трей-ин, по сути выполняют роль перекупщиков, только в галстуках и с официальными документами. Их задача – убедить вас продать машину дешевле, чем она стоит. И, как признаются сами участники рынка, методы убеждения не всегда бывают честными.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 23
11.04.2025 
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