Не без брака: Россияне стали чаще возвращать дилерам китайские автомобили

У ряда марок до половины проданных авто оказываются с гарантийными проблемами

В последнее время россияне всё чаще возвращают новые машины дилерам, особенно китайские. По некоторым маркам до половины проданных авто оказываются с гарантийными проблемами. Дилеры несут убытки, ведь компенсации от производителей не всегда покрывают расходы на ремонт, а репутация таких брендов страдает – особенно на фоне уже проверенных игроков рынка.

Из-за наплыва претензий многим автосалонам пришлось расширить юридические отделы. Закон позволяет вернуть машину в течение 15 дней после покупки, если в ней нашли серьёзный брак.

Также это возможно, если авто простаивает в ремонте слишком долго – больше 45 дней подряд или 30 дней в сумме за год.

Юристы советуют: при любых проблемах важно собирать документы – заказ-наряды, акты приёма, всё, что подтверждает, что машина была в ремонте. Это может пригодиться, если дело дойдёт до суда. А если обнаружится, что у машины скручен пробег, это вообще повод расторгнуть договор.

В крупных дилерских центрах, например в «Рольфе», говорят, что в большинстве случаев удаётся договориться с клиентами без суда. Но порой попадаются и такие, кто пытается нажиться на ситуации – предъявляют необоснованные претензии, и тогда уже без юристов не обойтись.

Покупатели стали грамотными, и без отдельных случаев «потребительского экстремизма» сейчас не обходится, сетуют дилеры.

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Источник: «Российская газета»