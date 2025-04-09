На авторынке забрезжил тренд на восстановление спроса

«Автостат»: продажи новых авто в апреле выросли на 16% к последней неделе марта

В апреле российский авторынок начал показывать признаки восстановления спроса. По данным «Автостата», продажи новых автомобилей в первой неделе месяца увеличились на 16% к последней неделе марта, составив 24,4 тыс. машин.

Однако основным фактором роста стали скидки дилеров, при этом высокие кредитные ставки все еще сдерживают спрос. Ожидается, что в апреле продажи могут вырасти до 87 тыс. машин, но значительного всплеска ждать не стоит.

Гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков отмечает, что рынок начал восстановление, но динамика остается умеренной. По его словам, в первую неделю апреля учтены автомобили, зарегистрированные в конце марта, что также повлияло на статистику.

По мнению экспертов, апрель станет месяцем стабилизации. Традиционный весенний рост, не случившийся в марте, может перейти на апрель. Однако в мае рынок снова может снизиться из-за длинных праздников.

Дальнейший рост продаж зависит от снижения кредитных ставок, считают участники рынка. По их мнению, как только распродажа избыточных запасов машин со складов закончится, скидки будут снижены, что приведет к удорожанию автомобилей и дальнейшему падению спроса.

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Источник: «Коммерсант»