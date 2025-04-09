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На авторынке забрезжил тренд на восстановление спроса

«Автостат»: продажи новых авто в апреле выросли на 16% к последней неделе марта

В апреле российский авторынок начал показывать признаки восстановления спроса. По данным «Автостата», продажи новых автомобилей в первой неделе месяца увеличились на 16% к последней неделе марта, составив 24,4 тыс. машин.

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Однако основным фактором роста стали скидки дилеров, при этом высокие кредитные ставки все еще сдерживают спрос. Ожидается, что в апреле продажи могут вырасти до 87 тыс. машин, но значительного всплеска ждать не стоит.

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Гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков отмечает, что рынок начал восстановление, но динамика остается умеренной. По его словам, в первую неделю апреля учтены автомобили, зарегистрированные в конце марта, что также повлияло на статистику.

По мнению экспертов, апрель станет месяцем стабилизации. Традиционный весенний рост, не случившийся в марте, может перейти на апрель. Однако в мае рынок снова может снизиться из-за длинных праздников.

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Дальнейший рост продаж зависит от снижения кредитных ставок, считают участники рынка. По их мнению, как только распродажа избыточных запасов машин со складов закончится, скидки будут снижены, что приведет к удорожанию автомобилей и дальнейшему падению спроса.

Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 27
09.04.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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