Kia возвращается в Россию? Проверили слух!

Максим Кадаков: сведения о возвращении Kia в 2025 году сильно преувеличены

14 апреля через некоторые новостные агентства распространилась информация о том, что корейская компания Kia заново включила в свой план продаж авторынок России, причем уже с текущего года. По этим сообщениям, до конца 2025-го компания планирует продать в РФ 50 тысяч автомобилей. Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков прокомментировал опубликованные сведения.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Судя по тому, что все это написано как под копирку, мало кто реально понимает суть происходящего. Фирма Kia не объявляла о том, что она планирует продать 50 тысяч машин в России в 2025 году. Если бы такой план был утвержден, об этом знали бы наши дилеры – без них планировать какие-либо продажи бессмысленно. А дилеры первым делом спросили бы про цены. И далее – по логической цепочке.

А российские дилеры – ни сном, ни духом об этой «новости». Более того, на отправленные в Корею соответствующие запросы не пришел ответ. Никакой.

Еще 9 апреля на Дне инвесторов, который провела компания Kia, был объявлен новый стратегический план бренда до 2030 года. Если еще недавно планировалось к 2030 году выйти на уровень 4,3 млн автомобилей (в год), то теперь планка понижена – до 4,19 млн автомобилей. Причина – сложное положение на рынке Китая.

Тем не менее, Kia хочет увеличить свою долю на мировом авторынке до 4,5%. Главными рынками для себя корейцы видят США (1,01 млн машин), Европу (770 тысяч), Корею (580 тысяч) и Индию (400 тысяч).

А Россия, которая в прошлом году была исключена из среднесрочных и долгосрочных целей компании, теперь в эти цели снова включена. На фоне изменения геополитической обстановки.

Является ли 2025 год среднесрочной перспективой? Едва ли. Но прозвучала оценка, что можно было бы продать 50 тысяч автомобилей, если бы…

Этих «если бы» много. Говорилось о сохраняющемся потенциале возврата завода в Петербурге (который не Kia, а Hyundai), о потенциале сотрудничества с «Автотором», о выросшем в 2024 году авторынке России, о сильном положении китайских компаний в России и о меняющейся геополитической обстановке.

И как итог было сказано следующее:

– Нам необходимо тщательно сформулировать стратегию выхода на рынок, приняв во внимание затраты, изменения в политике, долю рынка и т.д. Направление наших ответных мер может измениться в зависимости от изменений в промышленной политике российского правительства и западных санкций.

И сказал это не глава Kia, а представитель Корейской ассоциации автомобильной промышленности. Короче: они обдумывают планы.

Корейцы хотят быть уверенными на 100%, что хотя бы в США у них проблем не будет – на главном рынке. А пока это непонятно. Корейцы в лице премьер-министра и исполняющего обязанности президента страны прямо сейчас готовятся к переговорам с США о том, чтобы отложить введение взаимных пошлин. Это ближайшая задача и цель №1. Пока этот вопрос не будет решен, никакие дальнейшие действия невозможны.

К тому же корейцы пока толком не знают, какие требования им выдвинет Россия – а это тоже может повлиять на стратегические планы. Хотя продавать и производить автомобили в России корейцы очень хотят. Пустим их обратно?

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Источник: Максим Кадаков