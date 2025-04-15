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Названы причины возгорания электромобилей

Мазов: Риск возгорания электрокаров минимален при правильной эксплуатации

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При соблюдении основных правил эксплуатации и использовании исправного оборудования риск возгорания электрокара во время зарядки крайне мал, рассказал СЕО сети зарядных станций Artis Владислав Мазов.

Электромобили горят крайне редко, и чаще всего это связано с неисправностью самой машины, а не зарядной инфраструктуры, пояснил он. Возгорание возможно, если для электрокара используются неоригинальные аккумуляторы и дешевые компоненты.

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Современные зарядные станции имеют многоуровневую систему защиты. Они постоянно контролируют параметры заряда, такие как напряжение, температура и сопротивление, а при обнаружении аномалий автоматически останавливают зарядку.

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Эксперт отмечает, что необходимо использовать только сертифицированные компоненты и своевременно проводить диагностику АКБ. Ресурс литий-ионных аккумуляторов ограничен, их перегрев или повреждение могут привести к возгоранию. Мазов пояснил, что владельцам электрокаров необходимо избегать неофициальных доработок и следить за состоянием аккумулятора.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
15.04.2025 
Фото:Unsplash
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