Скрип, свист, дым: 6 тревожных симптомов, сигнализирующих о дорогом ремонте

Непонятные звуки в автомобиле могут быть признаками серьёзных проблем

Автомобиль может «разговаривать» – через звуки, запахи и поведение на дороге. И если вовремя не прислушаться, ремонт обойдётся дорого.В опасных «звоночках» мы разбирались вместе со специалистами издания Pravda.Ru.

Непривычные звуки – тревожный знак

Если слышите скрежет при торможении, свист под капотом или стук в моторе – будьте начеку. Это может указывать на износ тормозных дисков, проблемы с ремнём или изношенную поршневую группу.

Повышенный расход топлива – звоночек

Если авто стало «жадным» до топлива, причина может быть в неисправности системы впрыска, сбоях кислородных датчиков или изношенных свечах. Каждая из этих проблем отражается на кошельке.

Дым из выхлопа – не просто пар

Если его цвет светло-серый – это норма, чёрный говорит об избытке топлива, белый – об утечке антифриза, синий с запахом масла – что сгорает масло. Любой аномальный оттенок требует срочной диагностики.

Двигатель троит? Не откладывайте визит в сервис

Неровная работа двигателя говорит о неполадках. Возможные причины: неисправность зажигания, проблемы с подачей топлива, низкая компрессия.

Вибрации при торможении – это серьёзно

Если машину ведёт в сторону или вибрирует руль, дело может быть в подвеске, рулевой рейке или тормозной системе. Такие симптомы напрямую влияют на безопасность.