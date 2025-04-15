Скрип, свист, дым: 6 тревожных симптомов, сигнализирующих о дорогом ремонте
Автомобиль может «разговаривать» – через звуки, запахи и поведение на дороге. И если вовремя не прислушаться, ремонт обойдётся дорого.В опасных «звоночках» мы разбирались вместе со специалистами издания Pravda.Ru.
Непривычные звуки – тревожный знак
Если слышите скрежет при торможении, свист под капотом или стук в моторе – будьте начеку. Это может указывать на износ тормозных дисков, проблемы с ремнём или изношенную поршневую группу.
Повышенный расход топлива – звоночек
Если авто стало «жадным» до топлива, причина может быть в неисправности системы впрыска, сбоях кислородных датчиков или изношенных свечах. Каждая из этих проблем отражается на кошельке.
Дым из выхлопа – не просто пар
Если его цвет светло-серый – это норма, чёрный говорит об избытке топлива, белый – об утечке антифриза, синий с запахом масла – что сгорает масло. Любой аномальный оттенок требует срочной диагностики.
Двигатель троит? Не откладывайте визит в сервис
Неровная работа двигателя говорит о неполадках. Возможные причины: неисправность зажигания, проблемы с подачей топлива, низкая компрессия.
Вибрации при торможении – это серьёзно
Если машину ведёт в сторону или вибрирует руль, дело может быть в подвеске, рулевой рейке или тормозной системе. Такие симптомы напрямую влияют на безопасность.
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