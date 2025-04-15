Спрос на эти автомобили резко снизился в России

«Автостат»: продажи электромобилей в России уменьшились на 70%

В России в первом квартале текущего года было реализовано 1,85 тыс. новых электромобилей. Это на 69% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Эксперты агентства «Автостат» отмечают, что продажи новых электрокаров в РФ падают уже девять месяцев подряд (с июля прошлого года). В 2025 году снижение продаж ускорилось: в январе оно составило 56%, в феврале – 68%, а в марте – 77%.

Самой востребованной маркой на рынке новых «электричек» остается Zeekr, на долю которого в 1-м квартале пришлось 37% (689 штук). Далее следуют Avatr (193 штуки), Evolute (164 штуки), ORA (133 штуки) и Москвич (103 штуки).

Среди моделей лидирует Zeekr 001 (продано 384 штуки). Далее следуют Avatr 11 (164 штуки), Evolute i-PRO (124 штуки), ORA 03 (108 штук) и Москвич 3e (103 штуки).

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России.

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Источник: «Автостат»