Volkswagen готовит новый кроссовер: что известно о модели

Volkswagen опубликовал первые изображения нового кроссовера

Компания Volkswagen обнародовала первые изображения полностью электрического кроссовера ID.EVO. Дебют автомобиля пройдет на предстоящем автосалоне в Шанхае.

Кроссовер создан для китайского рынка. У модели узкие передние и задние матричные фары.

Также на изображении можно увидеть затемненные передние стойки, зеркала заднего вида и задний спойлер.

Volkswagen ID.UNYX

Кроссовер будет больше, чем модель ID.UNYX, которую разработало то же самое подразделение Volkswagen, и, вероятно, станет продолжением линейки.

Технические характеристики новинки пока не раскрываются, но немецкий автопроизводитель заявляет, что концепт получит множество интеллектуальных технологий, среди которых комплекс функций помощи водителю.

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Источник: CarNewsChina