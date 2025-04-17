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Кикшеринг в Москве под контролем: самокаты теперь едут медленнее
17 апреля
Кикшеринг в Москве под контролем: самокаты теперь едут медленнее
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Кикшеринг в Москве под контролем: самокаты теперь едут медленнее

Электросамокаты в Москве замедлят: в тротуарных зонах – до 15 км/ч

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С 17 апреля в Москве вступили в силу новые ограничения скорости для кикшеринговых электросамокатов – теперь максимальная скорость на тротуарах составляет 20 км/ч. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта и подтвердили крупнейшие операторы проката: Яндекс Go, МТС Юрент и Whoosh.

Нововведение снижает прежнюю разрешённую скорость на 20% и направлено на повышение безопасности пешеходов и других участников движения. Специальные IoT-модули в самокатах не позволят им разгоняться быстрее установленного лимита. Кроме того, в 350 «медленных зонах» города предельная скорость составит всего 5–15 км/ч.

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По данным операторов, большинство пользователей и раньше передвигались на самокатах в пределах 17–20 км/ч. Однако менее 1% водителей выбирает агрессивный стиль езды. Новые ограничения призваны привести их к безопасной средней скорости.

Операторы отмечают, что май – пиковый месяц весеннего сезона для кикшеринга, особенно из-за притока новичков. Понижение скорости призвано улучшить комфорт и безопасность пешеходов на тротуарах.

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При этом в Дептрансе подчёркивают, что основная угроза всё чаще исходит от владельцев личных электросамокатов. В сети недавно стал вирусным ролик, где водитель разогнался до 100 км/ч, обогнав мотоцикл на трассе. Такие случаи демонстрируют необходимость регулирования не только арендных, но и частных СИМ.

Источник: Дептранс

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Алексеева Елена
Фото:Олег Елков/ТАСС
Количество просмотров 7
17.04.2025 
Фото:Олег Елков/ТАСС
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