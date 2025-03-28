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Кикшеринговые компании объединятся в ассоциацию: подписано соглашение

Смольный и операторы кикшеринга обновили соглашение о правилах использования СИМ

Комтранс Петербурга и операторы кикшеринга 27 марта подписали обновленную версию соглашения о правилах использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

После последнего обновления соглашения в августе 2024 года в документе появились новые пункты.

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В частности, кикшеринговые компании вступят в ассоциацию, в полномочиях которой будет решение социальных проблем города на Неве. Планируется усовершенствовать систему штрафов за нарушения пользователями самокатов ПДД, модернизировать процесс верификации пользователей арендных самокатов, в том числе через «Госуслуги Санкт-Петербурга».

«Еще одно новшество – это необходимость обустройства в Петербурге упорядоченных парковок для самокатов. Все они должны быть в едином стиле. Это позволит решить нам одну из наболевших проблем – разбросанных на тротуарах, площадях и дорогах средств индивидуальной мобильности», – цитирует пресс-служба заместителя председателя комитета по транспорту Михаила Казакова.

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Соглашением обозначены 36 зон запрета движения СИМ, 175 локаций, где скорость движения самокатов ограничена до 15 км/ч, и семь локаций (скорость ограничена до 10 км/ч). В документе также отмечается, что в четырех центральных районах запрещена парковка прокатных электросамокатов. Отмечается, что в 2025 году кикшеринговые компании разместят на улицах Петербурга порядка 42 тыс. электросамокатов.

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Источник: gov.spb.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 5
28.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
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