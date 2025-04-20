Volkswagen Lavida Pro — новый «китайский» седан, который может приехать и к нам

VW представил новый седан Lavida Pro, который называют уменьшенным Passat Pro

Volkswagen представил новый седан Lavida Pro, который будет доступен исключительно на китайском рынке. Эта модель значительно меньше, чем более крупный Passat Pro, и внешне выглядит более агрессивно и современно. Несмотря на схожие черты с другими моделями VW, Lavida Pro выделяется резкими линиями, глянцево-черной решеткой радиатора и тонкими светодиодными фарами.

Volkswagen Lavida Pro

Длина Lavida Pro составляет 4720 мм, ширина – 1806 мм, а высота – 1482 мм. Седан оснащен 1,5-литровым турбированным четырехцилиндровым мотором мощностью 109 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Этот автомобиль по размерам можно сравнить с американской моделью Jetta, хотя эта версия предназначена только для Китая.

Производят Lavida Pro на совместном предприятии SAIC-VW, и ориентирована она на китайских потребителей. Несмотря на компактные размеры и привлекательный внешний вид, интерьер автомобиля пока остается загадкой, так как изображения салона еще не опубликованы. Ожидается, что дизайн будет схож с другими новыми моделями VW, включая цифровые дисплеи и стандартную компоновку.

Как было сказано выше, для других рынков этот автомобиль не предназначен, однако никто не мешает привезти его в Россию по альтернативной схеме.

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Источник: Carscoops