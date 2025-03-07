Субкомпактный кроссовер на основе Polo создали специально для развивающихся рынков

Новый VW Tera: маленький Tiguan для Бразилии выйдет в первой половине 2025 года

Volkswagen анонсировал свой новый бюджетный внедорожник Tera, который был специально разработан для бразильского рынка, а также для других регионов Южной Америки и Африки. Это компактная модель, основанная на платформе Polo, должна стать самым доступным кроссовером бренда.

Tera, несмотря на свои скромные размеры (длина около 4 метров), претендует на роль серьезного игрока в сегменте субкомпактных кроссоверов.

У автомобиля тонкая решетка радиатора, светодиодные фары и крупные ячейки воздухозаборника в бампере (большинство из них закрыты), что в сумме создает впечатление настоящего кроссовера. Отметим также «спортивную» боковую линию и компактные светодиодные фонари с черной отделкой сзади – все это усиливает брутальность автомобиля. Дополняют образ легкосплавные диски с алмазной огранкой

Внутри автомобиля цифровая приборная панель и отдельно стоящий информационно-развлекательный экран. Здесь сохранены физические кнопки для управления климатом и на руле, что обеспечит комфортную эксплуатацию для тех, кто предпочитает тактильное управление. Несмотря на бюджетную природу модели, отделка выглядит довольно качественно, особенно в топовой комплектации с отделкой сидений под кожу.

Под капотом VW Tera установлен трёхцилиндровый турбомотор 1.0 TSI (116 л.с.). Ожидается, что покупатели смогут выбрать между механической и автоматической коробкой передач. Как и большинство моделей в этом сегменте, Tera будет исключительно переднеприводным.

Производить новый автомобиль Volkswagen будет на заводе в бразильском Таубате, где Tera будет собираться на тех же линиях, что и Polo Track. Помимо Бразилии, Tera будут экспортировать в другие страны Латинской Америки, включая Аргентину, Чили, Колумбию и Мексику, а также в Африку.

Tera дебютировала на публике во время карнавала в Рио-де-Жанейро 2 марта, а ее выход на рынок запланирован на первую половину 2025 года.

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Источник: Carscoops