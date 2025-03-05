Популярный Volkswagen российской сборки: его продают и сейчас по доступной цене

Новые Volkswagen Polo калужской сборки продают в России по цене от 2,3 млн руб.

До весны 2022 года на бывшем заводе Volkswagen в Калуге собирали Volkswagen Polo – самую доступную и популярную на тот момент модель бренда.

Выпущенные до этой даты новые автомобили до сих пор можно найти на классифайдах по цене от 2,3 млн рублей.

Volkswagen Polo

Так, в Барнауле продается новый Volkswagen Polo 2022 года за 2 315 000 рублей. Этот лифтбек никогда не был в эксплуатации и не имел владельцев в ПТС, так что покупатель станет первым собственником. Машина в комплектации Status с 110-сильным двигателем 1.6 MPI и шестиступенчатым автоматом.

В автомобиле есть обогрев зеркал, руля и сидений, круиз-контроль, климат-контроль, датчики давления в шинах, светодиодные фары и т. д.

Еще один новый Polo 2022 года продается за 2 850 000 рублей в Сызрани. Этот автомобиль, также купленный у дилера и не имевший владельцев, оснащен шестиступенчатой механикой и базовой мультимедийной системой.

Volkswagen Polo

В комплект входят подогревы сидений, климат-контроль, подлокотник и зимний пакет, а также установленная сигнализация с автозапуском и комплект зимней резины. Автомобиль в хорошем состоянии, все это время он хранился в гараже.

Тем временем УАЗ готовится к выпуску нового 7-местного внедорожника на основе пикапа. Об этом сообщил Генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин. Автомобиль получит двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. И выпускать его будут по полному циклу.

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Источник: «Автоновости дня»