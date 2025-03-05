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Популярный Volkswagen российской сборки: его продают и сейчас по доступной цене

Новые Volkswagen Polo калужской сборки продают в России по цене от 2,3 млн руб.

До весны 2022 года на бывшем заводе Volkswagen в Калуге собирали Volkswagen Polo – самую доступную и популярную на тот момент модель бренда.

Выпущенные до этой даты новые автомобили до сих пор можно найти на классифайдах по цене от 2,3 млн рублей.

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Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Так, в Барнауле продается новый Volkswagen Polo 2022 года за 2 315 000 рублей. Этот лифтбек никогда не был в эксплуатации и не имел владельцев в ПТС, так что покупатель станет первым собственником. Машина в комплектации Status с 110-сильным двигателем 1.6 MPI и шестиступенчатым автоматом.

В автомобиле есть обогрев зеркал, руля и сидений, круиз-контроль, климат-контроль, датчики давления в шинах, светодиодные фары и т. д.

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Еще один новый Polo 2022 года продается за 2 850 000 рублей в Сызрани. Этот автомобиль, также купленный у дилера и не имевший владельцев, оснащен шестиступенчатой механикой и базовой мультимедийной системой.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

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В комплект входят подогревы сидений, климат-контроль, подлокотник и зимний пакет, а также установленная сигнализация с автозапуском и комплект зимней резины. Автомобиль в хорошем состоянии, все это время он хранился в гараже.

Тем временем УАЗ готовится к выпуску нового 7-местного внедорожника на основе пикапа. Об этом сообщил Генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин. Автомобиль получит двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. И выпускать его будут по полному циклу.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 10
05.03.2025 
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Отзывы о Volkswagen Polo (17)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Polo  2015
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
Недостатки:
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Комментарий:
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske
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