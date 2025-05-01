Очень странные формы: GMC дразнит ни на что не похожим концептом

Компания GMC готовит к премьере концепт кроссовера, который покажет в 2025 году

Компания GMC готовит к премьере загадочный концепт, который будет представлен чуть позже, но в 2025 году.

Новый автомобиль, созданный совместными усилиями дизайнерских студий из США и Великобритании, явно выбивается из привычного стиля марки. На тизерах видно закрытую переднюю часть кузова, узкие светодиодные фары и поворотники, а также «парящие» задние фонари, что намекает на кардинальное переосмысление дизайна GMC.

Концепт GMC

Судя по очертаниям, это может быть футуристический электрокар и, возможно, кроссовер. Крупные квадратные колесные арки с черной отделкой придают будущему автомобилю мускулистый облик. На кузове указаны координаты – одно местоположение в британском городе Ройал-Лемингтон-Спа, другое – в Уоррене, штат Мичиган, что подчеркивает международный подход к разработке.

Концепт GMC

Интерьер концепта выглядит столь же необычно. Восьмиугольная форма салона, стеклянная крыша и раздвижная дверь создают ощущение открытости и инноваций. Два отдельных кресла разделены массивной центральной консолью, а металлический пол и атмосферная подсветка добавляют футуризма и премиальности.

Концепт GMC

Хотя подробностей о технических характеристиках нет, очевидно, что этот концепт – взгляд в будущее GMC. Бренд активно стремится отойти от стилистики Chevrolet и выработать новый визуальный язык, что уже заметно по новым моделям Acadia, Terrain, Yukon и Sierra EV. Новый концепт, возможно, станет отправной точкой для следующего поколения автомобилей GMC.

Концепт GMC

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Источник: Carscoops