Россиянам стал доступен новый способ купить машину

В России в салонах МТС начали продавать автомобили

Компания МТС добавила в ассортимент одного из своих салонов связи китайский гибридный кроссовер Aito Seres M7. Автомобиль выставили в торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов сообщил, что проект, в основном, был нацелен на увеличение клиентского трафика. После размещения автомобиля в салоне количество посетителей увеличилось на четверть.

Партнерство организовано через дистрибьютора «МБ РУС». Компания изучает китайский опыт интеграции электроники и автопрома, ведя переговоры с Huawei и Xiaomi.

Губанов пояснил, что МТС может начать продавать машины напрямую, а не через дистрибутора, в том числе онлайн.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.

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Источник: РБК