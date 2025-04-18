Россиянам стал доступен новый способ купить машину

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В России в салонах МТС начали продавать автомобили

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Компания МТС добавила в ассортимент одного из своих салонов связи китайский гибридный кроссовер Aito Seres M7. Автомобиль выставили в торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов сообщил, что проект, в основном, был нацелен на увеличение клиентского трафика. После размещения автомобиля в салоне количество посетителей увеличилось на четверть.

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Партнерство организовано через дистрибьютора «МБ РУС». Компания изучает китайский опыт интеграции электроники и автопрома, ведя переговоры с Huawei и Xiaomi.

Губанов пояснил, что МТС может начать продавать машины напрямую, а не через дистрибутора, в том числе онлайн.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.

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Источник: РБК

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
Количество просмотров 26
18.04.2025 
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
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