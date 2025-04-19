Огромный салон и богатое оснащение — этот кроссовер идеален для большой семьи

В Китае представили новый флагманский кроссовер GAC Hyptec HL EREV

GAC Hyptec HL EREV – новый флагманский кроссовер премиум-класса, пришедший на смену бренду Hyper.

Модель доступна в двух вариантах: полностью электрическом и гибридном EREV (Extended Range Electric Vehicle). Электрическая версия поражает своими характеристиками: 335 л.с., батарея емкостью 108,35 кВт.ч и запас хода до 750 км.

GAC Hyptec HL EREV

Однако настоящим прорывом можно назвать гибридную модификацию EREV. Она объединяет 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания с батареей CATL Freevoy емкостью 60,33 кВт.ч. Результат – 350 км пробега исключительно на электротяге и невероятные 1200 км в комбинированном режиме.

Зарядка осуществляется с использованием 800-вольтовой системы, обеспечивающей поразительную скорость: за 10-15 минут можно пополнить заряд батареи на 50%.

GAC Hyptec HL EREV предлагает роскошный салон, достойный своего премиального статуса. Огромный кузов длиной более 5,1 метра (5126 х 1990 х 1750 мм) с внушительной колесной базой 3088 мм предоставляет простор для пассажиров. В зависимости от комплектации автомобиль может быть семиместным (2+2+2) или шестиместным (2+3).

Интерьер GAC Hyptec HL EREV

Второй ряд сидений порадует пассажиров функцией массажа с 18 точками воздействия, персональными экранами в подлокотниках, а также общим 17,3-дюймовым потолочным дисплеем.

Умная кабина работает на базе мощного чипа Snapdragon 8295P с поддержкой искусственного интеллекта DeepSeek-R1, обеспечивающего интеллектуальное голосовое управление. Система автономного вождения ADiGO 6.0, оснащенная лидаром, 11 камерами и радарами, не требует использования карт для навигации.

Цена на GAC Hyptec HL EREV варьируется от 36 900 до 43 800 долларов.

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Источник: CarNewsChina