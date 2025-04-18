Импорт автомобилей в Россию резко снизился: какие машины продолжают привозить

Эксперт Удалов: импорт автомобилей в Россию упал на 66%

В РФ в I квартале текущего года импортировали 71,9 тыс. новых автомобилей, сообщил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов на форуме автобизнеса «FinAuto – 2025». Он пояснил, что это на 66% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего на российский рынок машины завозили из Китая (85,3%), Киргизии (5,1%), Белоруссии (3,9%).

Больше всего в текущем году в РФ поставили автомобилей китайских брендов Changan и Omoda.

Также в первом квартале в Россию ввезли 67,8 тыс. подержанных авто (-19% относительно показателей 2024 года). Наибольшим спросом пользовались машины брендов Toyota и Honda.

Б/у автомобили чаще всего завозили из Японии (53,1%), Южной Кореи (20,3%), Китая (11,7%).

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Источник: Autonews