Новый Genesis — это просто нереально (и нам очень жаль!)

Genesis представил концепт огромного внедорожника X Gran Equator

Принадлежащая компании Hyundai Motor премиальная автомобильная марка Genesis представила концепт нового полноразмерного внедорожника.

Машина, без преувеличени,я поражает пропорциями и, по всей видимости, размерами. Колесные арки без труда вмещают колеса на дисках 24" с бедлоками, а под капот наверняка спокойно поместится V12.

Одна из ярких черт – практически симметричная светодиодная светотехника спереди и сзади. Экватор, как он есть – и по этой симметрии кормы и носа, и по своего рода поясной линии, которую образуют нити светодиодов, отчетливо деля силуэт на верхнюю и нижнюю часть. Словом, с названием корейцы попали в точку.

Интерьер... впрочем, рассмотрите его сами в галерее под этой заметкой – тут полным-полно деталей, на которых вам захочется «залипнуть». Упомянем лишь гедонистическую схему посадки 2х2, двухцветную стеганую кожу обивки и... нет, панорамной крыши тут нет – вместо нее индивидуальная стеклянная панель над каждым местом!

И главное: как и заявил недавно глава отдела дизайна Hyundai Group Люк Донкервольке, в интерьерах их автомобилей следующего поколения (или даже двух следующих) не будет никаких гигантских дисплеев в салоне – только «колодцы» приборов, только хардкор. Конечно, в X Gran Equator в круглых циферблатах все равно прячутся именно экраны (физических стрелок тут нет), но выглядит ведь и впрямь более... честно, что ли!

К сожалению, в Genesis уже заявили, что концепт X Gran Equator не предполагается прорабатывать под серийное производство – модели Genesis с такой внешностью мы не увидим. Признаемся себе: уже взглянув на первую фотографию, думаешь: «да ну нет, это нереально».

Хотя некоторые элементы «Гран Экватора» все же перекочуют в будущий модельный ряд – среди таковых в компании называют встроенные рейлинги на крыше и заднюю дверь, открывающуюся по частям... Вероятно, будет что-то еще, но все мы знаем, что иногда крутой концепт превращается в нечто куда менее яркое. И жаль, что не будет именно такой машины, от которой по-особому, ностальгически захватывает дух! Может, еще передумают?

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Источник: The Drive