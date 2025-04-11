Очень крутой конкурент Camry за 2 млн рублей — рассматривать ли такой к покупке?

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях бизнес-седана Genesis G80 с пробегом

Сейчас седаны Camry седьмого поколения, 2016–2018 годов выпуска, с пробегом до 150 тыс. км на российском вторичном рынке стоят 2,0–3,5 млн. Это при том, что новыми эти машины продавались за 1,4–2,2 млн рублей! Причины популярности модели понятны. Но есть ли ей альтернатива?

Есть! Причем как дешевле (но с ожидаемыми компромиссами), так и по примерно тем же ценам. Стоит ли их рассматривать к покупке? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев нашел шесть моделей, которые могут составить конкуренцию Камри на вторичке. Один из них – Genesis G80: длина 4990 мм, клиренс 150 мм, багажник 433 л. А что по агрегатам?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Genesis – премиальный бренд Hyundai. До уровня немецкого премиума первые модели не дотянулись: есть вопросы, например, к управляемости. А вот Camry они не уступают ни в комфорте, ни в оснащении. С 2017 года G80 собирали в Калининграде. По цене на вторичке – один в один с Camry: от 1,9 до 3,5 млн рублей за машины 8–9 лет. При этом G80 – седан полноприводный и самый крупный в нашей выборке.

Официально продавали две версии с турбомотором G4KL 2.0 – 197 или 245 л.с. Склонность к задирам и перегреву смягчили, внедрив масляные форсунки охлаждения поршней. Но остались прочие свойства моторов с непосредственным впрыском: быстрое накопление нагара, высокий расход масла, хандра топливной аппаратуры.

Каждые 100 тысяч км все надо прочищать, заодно регулируя тепловые зазоры клапанов. Текут сальники, отказывают датчики, трескаются патрубки. Предельный ресурс пока под вопросом, но есть машины, уехавшие за 300 тысяч км. Какой ценой – неизвестно. К гидроавтомату A8LR1 нареканий намного меньше – к моменту появления G80 его уже избавили от детских болезней, служит он порядка 300 тысяч км.

Прочие альтернативы Camry с пробегом – в новой статье «За рулем»!