В России появится новый рамный внедорожник с японскими корнями

В конце 2025 года Sollers выведет на российский рынок внедорожник на базе JAC T9

Российский автопром готовится к громкой премьере: в конце 2025 – начале 2026 года на рынок выйдет новый рамный внедорожник от Sollers. Изначально анонсированный на 2026 год, его выход, судя по последним заявлениям главы компании Николая Соболева, может произойти раньше запланированного срока.

Информация, просочившаяся в СМИ, рисует достаточно детальную картину будущего внедорожника. Его основой служит платформа JAC T9, известная своими прочными рамной конструкцией и подвеской, имеющими общие корни с легендарными Toyota Hilux и Land Cruiser.

JAC T9

Сердцем внедорожника станет 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 200 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатым автоматическим коробкой передач. Важно отметить, что Sollers делает ставку на максимальную локализацию производства. Это означает, что практически все штампованные детали кузова, элементы экстерьера и интерьера, а также компоненты системы безопасности будут производиться в России. Локализация коснется и силового агрегата – двигателя и коробки передач. Сборка автомобиля будет осуществляться на Ульяновском автозаводе по полному циклу.

На данный момент проект находится на финальной стадии разработки. Сертификационные испытания должны завершиться до конца текущего года, после чего начнутся продуктовые испытания узлов, агрегатов и автомобиля в целом.

Пока цена нового внедорожника Sollers не оглашается.

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Источник: Автостат