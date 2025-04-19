Россияне отдают предпочтение все более старым автомобилям: в чем причина явления?

Сергей Лагурев: россияне стали выбирать более старые модели на подержанном рынке

Российский рынок автомобилей с пробегом переживает непростые времена. В 2025 году продажи упали на 12%, а средняя цена снизилась на 2,5%.

Эксперты портала «Дром» связывают это явление с несколькими факторами. Ключевым из них является высокая ключевая ставка, которая существенно удорожает кредитование. Взять кредит на новый или даже относительно недорогой подержанный автомобиль стало для многих россиян непосильной задачей. Это вынуждает покупателей искать более бюджетные варианты, что неизбежно приводит к росту спроса на «возрастные» автомобили.

Сергей Лагурев, аналитик «Дрома», подчеркивает, что снижение средней стоимости при одновременном росте цен на новые машины указывает на смещение покупательского спроса в сторону более старых и дешевых моделей.

Географическая картина продаж также подтверждает эту тенденцию. Наиболее существенное падение продаж зафиксировано в регионах с высоким предложением новых автомобилей: Центральный и Северо-Западный федеральные округа (снижение на 25% и 23% соответственно), Дальний Восток (20%), Сибирь (14%), Южный федеральный округ (16%).

Интересно, что в Приволжском федеральном округе наблюдается рост продаж на 16%. Урал демонстрирует незначительное падение (-3,5%).

Выбор конкретных моделей также отражает ориентацию на бюджетные варианты. В топе самых популярных автомобилей оказались Lada Granta, Lada Priora, Lada Vesta, Hyundai Solaris и Lada 2114 – все они относятся к относительно недорогим сегментам.

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Источник: Российская газета