Эксперт оценил вероятность возвращения ушедших автобрендов на российский рынок

Андрей Ольховский: в массовом сегменте вернувшиеся марки займут около 10% рынка

Активность слухов на тему возвращения ушедших автомобильных брендов в Россию постепенно снижается. Сейчас уже можно услышать взвешенные экспертные мнения и сделать адекватные выводы.

Насколько реально возвращение иностранных автобрендов и когда это произойдет? Смогут ли они выдержать конкуренцию с китайскими автомобилями и на какую долю рынка могут рассчитывать? На эти вопросы ответил эксперт Андрей Ольховский.

Андрей Ольховский, Генеральный директор ГК АВТОДОМ:

– Я думаю, что из ведущих мировых компаний по легковым автомобилям никто не вернется в Россию ранее 2027 года. Никто в очереди не стоит, автомобили, которые могли быть предназначены для России, еще надо омологировать (адаптировать) и на это требуется время.

Один из руководителей европейской компании, чей бренд в России долгое время был популярен, с сожалением констатировал, что возврат в РФ может быть только в 2028 году, самое раннее в 2027 году. Это зависит не от желаний автопроизводителей, а от технических возможностей. Скорее всего возврат автомобильных брендов в РФ будет происходить не по экономическим, а скорее по политическим причинам.

Логика определения моделей, которые быстрее всего появятся в РФ, будет такова: сначала должны появиться наиболее массовые модели, которые по определению не представляют интереса для богатых россиян. Но для объективности этот возврат не принесет успеха таким компаниям – их место на рынке уже очень уверенно занято китайскими производителями и отвоевать его будет очень сложно.

Мировые производители уже проиграли эту схватку с китайцами, вряд ли можно ожидать других результатов в РФ. А вот премиум бренды такие как BMW, Mercedes-Benz и Porsche точно будут востребованы на рынке РФ и если они вернутся, то их клиент будет ждать. Но все это не ранее 2027 года.

Средний и массовый сегменты безвозвратно потеряны для мировых компаний, потому что китайцы плотно обосновались на нашем рынке и завоеванные доли рынка они точно не отдадут – будет ценовая война или война технологий, в которой китайцы победят со счетом 10:0 Потребитель получит больше выбора или возможность получить дополнительные скидки.

Я думаю, что ценообразование не зависит от конкуренции ушедших брендов с китайцами, есть нижняя планка, ниже которой снижение цен не будет. Сейчас трудно говорить о долях рынка, но скорее всего в массовом сегменте доля рынка европейских брендов в случае возврата будет совсем небольшой – в лучшем случае 10%, в среднем сегменте возможен рост до 15%, в премиум сегменте будет самая существенная доля – возможно порядка 70%.