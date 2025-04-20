Гибридный минивэн Hongqi HQ9 готов к выходу на российский рынок

Исполнительный директор Hongqi Россия заявил о грядущем запуске гибридного HQ9

Китайская марка Hongqi собирается представить в России гибридную версию минивэна HQ9 с полным приводом.

Об этом сообщил в интервью «Авто Mail.ru» исполнительный директор представительства Hongqi Russia Иван Савельев. По его словам, гибридный HQ9 появится на рынке в этом или следующем году.

Hongqi HQ9

Также он отметил, что возможно, новые поколения седанов H5 и H9 также будут гибридными. Компания планирует расширить свой ассортимент SUV, рассматриваются даже внедорожники, однако это пока предварительная информация.

Гибридный минивэн будет оснащен двухлитровым двигателем мощностью 163 л.с., а также двумя электродвигателями на передней и задней осях, общей мощностью 228 л.с.

Интерьер Hongqi HQ9

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Источник: Авто Mail.ru