Hennessey Venom F5 Evolution: на что способен новый флагман марки?

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Hennessey Performance испытала гиперкар Venom F5 Evolution мощностью 2031 л.с.

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Американская компания Hennessey Performance завершила финальные испытания гиперкара Venom F5 Evolution — обновлённой версии своего флагмана. Модель сочетает рекордную мощность, переработанную аэродинамику и опции для повседневного использования, сохранив при этом двигатель внутреннего сгорания.

Сердцем Venom F5 Evolution остаётся 6,6-литровый V8 с двойным турбонаддувом, но инженеры модернизировали его ключевые компоненты. Турбокомпрессоры Precision 76/80 Next Gen, кованые алюминиевые поршни Ilmor овальной формы, усиленные шатуны и титановые выпускные клапаны позволили достичь мощности в 2031 л.с. при 8000 об/мин и крутящего момента 1963 Нм при 5200 об/мин на биотопливе E85. Это делает гиперкар самым мощным серийным автомобилем с ДВС в мире.

Hennessey Venom F5 Evolution
Hennessey Venom F5 Evolution
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Динамические показатели также впечатляют: разгон с 0 до 322 км/ч занимает 10,3 секунды. Для управления такой энергией была разработана адаптивная подвеска с пятью режимами: Sport, Road Race, Drag, Wet и F5 Mode, активирующий максимальную мощность.

Аэродинамика получила не менее серьёзные доработки. Новый передний сплиттер, боковые аэродинамические элементы, дефлекторы для отвода воздуха от колёс и элемент Гёрни на заднем спойлере увеличили прижимную силу, обеспечив стабильность даже на предельных скоростях.

Hennessey Venom F5 Evolution
Hennessey Venom F5 Evolution

Компания уделила внимание и комфорту: в опциональный пакет Touring входят кожаные сиденья с карбоновой спинкой, созданные для долгих поездок. Клиенты также могут выбрать классические карбоновые ковши.

Hennessey Venom F5 Evolution
Hennessey Venom F5 Evolution

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Пакет Evolution стоимостью $285 тыс. доступен как новым покупателям, так и владельцам предыдущих версий F5 (Coupe, Roadster, Revolution). Поставки начнутся в ближайшие месяцы.

Venom F5 Evolution демонстрирует, что даже в эпоху электрификации традиционные двигатели способны устанавливать новые рекорды.

Источник: thesupercarblog.com

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Лежнин Роман
Фото:Hennessey Performance
Количество просмотров 6
20.04.2025 
Фото:Hennessey Performance
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