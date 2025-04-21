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Неожиданные поводы для лишения прав: три распространенные ошибки водителей

Превышение скорости на участке со временным знаком может лишить прав на полгода

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Даже мелкие нарушения ПДД могут обернуться серьезными последствиями, вплоть до лишения водительских прав. Вместе со специалистами издания Pravda.Ru мы разбирались в ситуациях, которые кажутся безобидными, но по закону могут закончиться крайне неприятно.

Поездка без госномера

Если в дороге у вашего автомобиля отпал номерной знак, а вы продолжили движение, это уже нарушение. Согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, за езду без номерного знака предусмотрен штраф до 5000 рублей или лишение прав сроком до трех месяцев.

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Превышение на участке с временным ограничением

Иногда дорожники забывают убрать временные знаки, ограничивающие скорость. Но если вы превысите допустимую скорость более чем на 60 км/ч, даже на таком «забытом» участке, это может повлечь за собой лишение прав на срок до полугода (ст. 12.9 КоАП РФ).

Встречка при повороте налево

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На некоторых перекрестках можно непреднамеренно заехать на встречную полосу при левом повороте. Такое нарушение квалифицируется по ст. 12.15 КоАП РФ и также может привести к лишению водительских прав.

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Алексеева Елена
Фото:коллаж «За рулем»
Количество просмотров 7
21.04.2025 
Фото:коллаж «За рулем»
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