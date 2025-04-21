Неожиданные поводы для лишения прав: три распространенные ошибки водителей

Превышение скорости на участке со временным знаком может лишить прав на полгода

Даже мелкие нарушения ПДД могут обернуться серьезными последствиями, вплоть до лишения водительских прав. Вместе со специалистами издания Pravda.Ru мы разбирались в ситуациях, которые кажутся безобидными, но по закону могут закончиться крайне неприятно.

Поездка без госномера

Если в дороге у вашего автомобиля отпал номерной знак, а вы продолжили движение, это уже нарушение. Согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, за езду без номерного знака предусмотрен штраф до 5000 рублей или лишение прав сроком до трех месяцев.

Превышение на участке с временным ограничением

Иногда дорожники забывают убрать временные знаки, ограничивающие скорость. Но если вы превысите допустимую скорость более чем на 60 км/ч, даже на таком «забытом» участке, это может повлечь за собой лишение прав на срок до полугода (ст. 12.9 КоАП РФ).

Встречка при повороте налево

На некоторых перекрестках можно непреднамеренно заехать на встречную полосу при левом повороте. Такое нарушение квалифицируется по ст. 12.15 КоАП РФ и также может привести к лишению водительских прав.