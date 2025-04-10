И кто вообще это придумал? Необычные запреты для водителей за рубежом
Правила дорожного движения призваны обеспечивать безопасность и порядок на дорогах.
Однако в некоторых странах они вызывают недоумение, а порой и улыбку. Хотя, конечно, всему есть объяснение. В самых удивительных дорожных запретах мы разбирались вместе со специалистами издания Pravda.Ru.
Кипр: за рулем – только с пустыми руками
На Кипре запрещено пить или есть за рулем – за это грозит штраф около 90 долларов. Закон требует держать обе руки на рулевом колесе. Курение также попадает под запрет.
Германия: голышом – можно, матом – нельзя
В Германии допустимо ехать за рулем обнаженным – автомобиль считается частной территорией. Главное условие – наличие обуви. А вот за агрессивные жесты и нецензурные выражения за рулем можно получить внушительный штраф (до 100 евро).
Дания: загляни под авто перед поездкой
Прежде чем завести мотор, водитель в Дании должен осмотреть пространство под машиной. Это делается не только ради проверки на утечку – вдруг под кузовом кто-то прячется? Закон настоящий, не шутка.
Япония: обрызгал – плати
Если водитель наехал на лужу и окатил пешехода, ему придется раскошелиться – штраф составляет около 65 долларов. Здесь серьезно относятся к чистоте… даже чужой одежды.
Финляндия: музыка в такси – только по лицензии
Таксисты обязаны платить ежегодный сбор в 22 евро, если хотят включать музыку для пассажиров (когда в салоне никого нет – можно). Такое же правило действует и для кафе и баров.
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