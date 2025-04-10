#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российский мотоцикл Арктур — известны детали проекта!
10 апреля
Российский мотоцикл Арктур — известны детали проекта!
Запас хода российского электромотоцикла Арктур...
Подержанные российские авто и иномарки заметно подешевели в России за год
10 апреля
Подержанные российские авто и иномарки заметно подешевели в России за год
В РФ за год на 6% подешевели европейские и...
Запчасти для иномарок подешевели на 1,2%. Но не все
10 апреля
Запчасти для иномарок подешевели на 1,2%. Но не все
НАПИ проанализировало динамику цен на...

И кто вообще это придумал? Необычные запреты для водителей за рубежом

Странные запреты для водителей других стран: за нарушение грозят большие штрафы

Рекомендуем
Методичка ГАИ: как надо гасить конфликты на дороге

Правила дорожного движения призваны обеспечивать безопасность и порядок на дорогах.

Однако в некоторых странах они вызывают недоумение, а порой и улыбку. Хотя, конечно, всему есть объяснение. В самых удивительных дорожных запретах мы разбирались вместе со специалистами издания Pravda.Ru.

Кипр: за рулем – только с пустыми руками

На Кипре запрещено пить или есть за рулем – за это грозит штраф около 90 долларов. Закон требует держать обе руки на рулевом колесе. Курение также попадает под запрет.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Германия: голышом – можно, матом – нельзя

В Германии допустимо ехать за рулем обнаженным – автомобиль считается частной территорией. Главное условие – наличие обуви. А вот за агрессивные жесты и нецензурные выражения за рулем можно получить внушительный штраф (до 100 евро).

Дания: загляни под авто перед поездкой

Прежде чем завести мотор, водитель в Дании должен осмотреть пространство под машиной. Это делается не только ради проверки на утечку – вдруг под кузовом кто-то прячется? Закон настоящий, не шутка.

Япония: обрызгал – плати

Если водитель наехал на лужу и окатил пешехода, ему придется раскошелиться – штраф составляет около 65 долларов. Здесь серьезно относятся к чистоте… даже чужой одежды.

Финляндия: музыка в такси – только по лицензии

Таксисты обязаны платить ежегодный сбор в 22 евро, если хотят включать музыку для пассажиров (когда в салоне никого нет – можно). Такое же правило действует и для кафе и баров.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:freepik / ArtPhoto_studio
Количество просмотров 13
10.04.2025 
Фото:freepik / ArtPhoto_studio
Поделиться:
Оцените материал:
0