Стоимость автомобилей резко изменится с 1 мая: что будет с ценами

Эксперт Коротков: Машины в России подорожают на 25% с 1 мая

В России с 1 мая текущего года могут заметно вырасти цены на новые и подержанные машины, рассказал руководитель проекта Likvi.com Александр Коротков. По его словам, рост может составить до 25%.

Причины в ужесточении правил расчета утильсбора и закрытии лазеек для льготной растаможки через страны ЕАЭС, сообщил эксперт.

Коротков отметил, что в особенности это коснется автомобилей премиум-класса. Mercedes-Benz G-класса, Range Rover и модели Lexus, скорее всего, подорожают больше всего, поскольку их импорт сопровождается дополнительными логистическими и пошлинными затратами.

Также цены подтолкнет вверх растущая инфляция и девальвация рубля, усиливающая подорожание иномарок, зависимых от импорта комплектующих и технологий.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

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Источник: РИАМО