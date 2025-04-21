Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стоимость автомобилей резко изменится с 1 мая: что будет с ценами
21 апреля
Стоимость автомобилей резко изменится с 1 мая: что будет с ценами
Эксперт Коротков: Машины в России подорожают на...
В апреле продажи Lada могут упасть на треть: АВТОВАЗ предлагает меры поддержки
21 апреля
В апреле продажи Lada могут упасть на треть: АВТОВАЗ предлагает меры поддержки
Глава АВТОВАЗа: Спрос на Lada снизился на...
Chevrolet Equinox
21 апреля
В Россию завезли доступный семиместный кроссовер — он дешевле многих «китайцев»
Дилеры начали продавать семиместные Chevrolet...

Стоимость автомобилей резко изменится с 1 мая: что будет с ценами

Эксперт Коротков: Машины в России подорожают на 25% с 1 мая

Рекомендуем
Скидки за трейд-ин, за кредит и просто так — рейд по дилерам Exeed

В России с 1 мая текущего года могут заметно вырасти цены на новые и подержанные машины, рассказал руководитель проекта Likvi.com Александр Коротков. По его словам, рост может составить до 25%.

Причины в ужесточении правил расчета утильсбора и закрытии лазеек для льготной растаможки через страны ЕАЭС, сообщил эксперт.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Коротков отметил, что в особенности это коснется автомобилей премиум-класса. Mercedes-Benz G-класса, Range Rover и модели Lexus, скорее всего, подорожают больше всего, поскольку их импорт сопровождается дополнительными логистическими и пошлинными затратами.

Также цены подтолкнет вверх растущая инфляция и девальвация рубля, усиливающая подорожание иномарок, зависимых от импорта комплектующих и технологий.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИАМО

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
21.04.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0