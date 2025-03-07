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Локализация китайских автомобилей в России «похоронит» рынок серых перекупщиков
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Локализация китайских автомобилей в России «похоронит» рынок серых перекупщиков
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Локализация китайских автомобилей в России «похоронит» рынок серых перекупщиков

Дилеры: с 1 мая автомобили премиум-класса с пробегом вырастут в цене на 20-25%

Автомобили премиального класса на вторичном рынке России подорожают на 25% с 1 мая текущего года из-за новой системы расчета утильсбора для автомобилей, ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Таким мнением поделились опрошенные эксперты автоотрасли.

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Соответствующее постановление кабмина об изменении формулы расчета утильсбора в случае его принятия вступит в силу с 1 мая. Таким образом власти намерены прикрыть лазейку для дешевой растаможки машин в Белоруссии или Киргизии. В случае принятия постановления стоимость автомобилей премиум-класса возрастом 3-5 лет увеличится, в среднем, на 1 млн рублей. Такие условия вынудят серых перекупщиков уйти с рынка, убеждены в экспертном сообществе.

«При ввозе автомобиля в Россию резко усложнится порядок подсчета платежей. Владельцу придется доказывать цену машины при покупке за рубежом», – объясняет эксперт по подбору машин Роман Трофимов.

На таможне кроме договора купли-продажи нужно будет предоставить счета-фактуры (инвойсы), спецификации, пассажирские таможенные декларации (ПТД), отгрузочные (упаковочные) листы, транспортные накладные, данные бухгалтерского, налогового учетов, отчеты о денежных переводах, сертификат о происхождении товара.

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Данные сверят с перечнем цен на автомобили, которые Минпромторг публикует ежеквартально. При несовпадении затрат владельца обяжут компенсировать разницу. Сумма утильсбора превысит 60% от средней стоимости авто, поэтому цена на импортируемые машины с пробегом премиум-класса может вырасти на 20-25%, считают опрошенные дилеры.

«Трехлетняя машина BMW, которую раньше привозили из Белоруссии примерно за 4 млн рублей, подорожает на 1 млн», – уточняет эксперт Роман Трофимов.

В пресс-службе компании Fresh напомнили, что в России расширится локальное производство китайских автомобилей, на этом фоне привлекательность параллельных и серых поставок снизится.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
07.03.2025 
Фото:Depositphotos
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