Премиальная надежность — статистика по поломкам Exeed

Эксперт Зиновьев оценил надежность китайского кроссовера Exeed TXL

Exeed TXL продается в России, по современным меркам, давно – с осени 2020 года. Немало экземпляров можно найти и на вторичном рынке. Поэтому интересно узнать, как он проявил себя в эксплуатации.

Надо отметить, что TXL заявлен как кроссовер премиум-сегмента, а значит автомобиль должен быть лучше, чем «не премиум».

Как это бывает с китайскими моделями, судьба его несколько запутанная. Сначала кроссовер продавали под именем Cheryexeed TXL, причем у суббренда Cheryexeed была собственная дилерская сеть.

К осени 2021 года планы компании изменились, марка стала называться Exeed, а TXL явился в обновленной версии – изменения коснулись и внешности, и интерьера, и оснащения. В дополнение к мотору 1.6 добавили 2.0.

Цена на вторичке стартует от 1,8 млн рублей за ранние машины, в том числе с пробегами менее 50 тысяч км. Быстрое падение цены относительно цен новых машин указывает на невысокую ликвидность.

С конца 2024 года в продаже представлена вторая рестайлинговая версия со значимыми изменениями – в связке с двухлитровым мотором устанавливается теперь гидроавтомат. Но такие машины совсем не изучены и до вторичного рынка пока не добрались, так что речь пойдет о двух ранних модификациях.

При длине 4775-4780 мм TXL – среднеразмерный кроссовер: он крупнее Тойоты RAV4 и Шкоды Kodiaq. В России официально продавали только полноприводные версии машины. На вторичке встречаются и переднеприводные версии 4×2 – завезенные из Китая с пробегом.

Пробеги невелики. Лишь четверть машин преодолела рубеж 50 тысяч км. Машин, проехавших свыше 150 тысяч км, вообще нет, поэтому сведений о системных поломках попросту не накопилось. Но отзывов владельцев достаточно, чтобы получить общее представление о машине.

Плюсы Exeed TXL

К премиальной машине требований больше, чем к обычной, и Exeed TXL большинство запросов удовлетворил. Нет никого, кто сказал бы о «скучной» внешности, недостатке комфорта и оснащения. По этой части единогласие: машина отлично выглядит, очень комфортная, богато оснащенная, с просторным салоном, причем позволяет вольготно расположиться и на передних креслах, и на заднем диване.

Отдельно хвалят передние сиденья и полноценный пакет «теплых опций».

А вот клиренс в районе 200 мм (казалось бы, это очень важно для россиян) почти не упоминают. Чаще сообщают, что машина очень надежная – но мы помним, что речь идет преимущественно об экземплярах, проехавших 30-50 тысяч км.

О внешности не спорят, но привлекательно сегодня выглядят и премиальные, и непремиальные кроссоверы.

Минусы Exeed TXL

Список претензий состоит, в общем, из мелочей, но для премиума это важные мелочи.

Много нареканий к работе мультимедийной системы – она подтормаживает. Камеры кругового обзора в темноте «видят» плохо. За городом радио часто теряет волну. Не идеальны алгоритмы климат-контроля. Не всем нравится штатная навигация. И, странное дело, подлокотник не регулируется по высоте.

Жалобы на отсутствие проекционного дисплея не рассматриваем – не надо было покупать автомобиль в младшей комплектации, а в старшей он есть. Некоторые отмечают жесткую подвеску – трясет на неровностях. Может, и так, но у другой половины владельцев к ней претензий нет.

Расход бензина Exeed TXL и не только

Одни владельцы в восторге от экономичности, другие негодуют по поводу большого расхода топлива. Первые заверяют, что при моторе 1.6 в городском режиме тратят 7-9 л бензина на 100 км – прекрасный показатель. У вторых меньше 11-12 л не получается, а некоторые «скармливают» двухлитровому двигателю 16-17 л. Логично, что им и топливный бак кажется маловат, хотя 55 л – нормальный объем. Явно, манера езды имеет большое значение.

Шумоизоляция одних восхищает, другие считают ее неполноценной: всё зависит от того, с чего пересели на Exeed – с Hyundai или с Mercedes-Benz.

Такая же история – с объемом багажника (официально его объем составляет 461 л): одним этого мало, другим – много. И с материалами салона тоже разброс мнений – «прекрасные» или «могли быть и лучше за такие деньги».

Задний ряд Exeed TXL, разумеется, трехместный, но у «среднего» пассажира гораздо менее комфортная посадка. Зато запас для ног просто огромный.

Главные агрегаты Exeed TXL

Турбомоторы F4J16 1.6 (186 л.с.) и F4J20C 2.0 (197 л.с.) – полностью алюминиевые, с прямым впрыском, цепным приводом ГРМ и гидрокомпенсаторами. Ресурс двигателей оценивают в 250-300 тысяч км.

Пока ничем скверным моторы Exeed TXL не отметились. Отсутствуют даже жалобы на повышенный расход масла. Видимо, он даст знать о себе позже, когда пробег превысит 100 тысяч км.

Семиступенчатые роботы Getrag 7DCT300 (с мотором 1.6) или SAGW DCT380 (с мотором 2.0) до 50-80 тысяч км также добираются без приключений.

Отдельные жалобы на «пинки» и «задумчивость», конечно, есть. Некоторым требовалась адаптация управляющей электроники на пробеге 20 тысяч км. Вообще, процедуру эту следует считать необходимой для роботов, и проводить ее желательно если не на каждом ТО, то хотя бы через раз.

Что чинили по гарантии у Exeed TXL

На единичных машинах отказывали датчики систем комфорта – парковки, дождя или уровня жидкости в бачке омывателя. Выходил из строя замок багажника, текла трубка кондиционера. На нескольких машинах трескалась обивка сидений.

В подвеске слишком рано ломались некоторые детали – в большей степени этому подвержены передние рычаги и задние амортизаторы. На одной машине по гарантии заменили задний редуктор.

Есть подозрение, что виной всему некачественные комплектующие, которые каким-то образом проникли на конвейер. Исключение – тормозные диски: тут есть системность.

В оформлении салона Exeed TXL главную роль играет экран, собранный из двух дисплеев диагональю 12,3 дюйма. Солидно! Но к быстродействию информационно-развлекательной системы есть вопросы.

Частые поломки Exeed TXL

Тормозные диски вместе с колодками иногда меняли и по гарантии (при пробегах до 20 тысяч км), но чаще это владельцам приходилось делать за свой счет. На малых пробегах начиналось биение – при проверке выявляли неустранимые дефекты. Таких случаев много, но отнюдь не на большинстве машин. Чаще родные диски продолжают служить и после 50-60 тысяч км пробега.

Проблемы нередко возникали со штатным аккумулятором – через месяц-другой после покупки он выходил из строя.

Хандрят датчики давления в шинах, но это уязвимое звено многих китайских автомобилей.

Довольно быстро, к 50 тысячам км, может облезть обшивка руля – но вероятность этого невысокая.

В остальном ничего системного не прослеживается: на отдельных машинах иногда выходило из строя что-нибудь наподобие резистора вентилятора или подсветки выезжающей подножки.

Ходовая часть, судя по всему, до 80-100 тысяч км работает без нареканий. И быстрой коррозии не отмечено, хотя тонкое ЛКП в отзывах владельцев упоминается.

Финальный вывод

По уровню комфорта и оснащения, динамике и ходовым качествам Exeed TXL полностью соответствует ожиданиям. По степени надежности не отличается от других современных моделей – иногда что-то ломается. Но у немецкого и японского премиума было точно так же.

У Exeed TXL отмечают еще «адекватную цену»: в свое время он стоил примерно как Skoda Kodiaq. И сегодня стартовая цена, назначенная заводом, на общем фоне тоже выглядит интересно – от 4,08 млн рублей.

Кроссоверы от 1,2 млн рублей — семь лучших вариантов: эксперт Зиновьев рассмотрел плюсы и минусы китайских авто с пробегами 20-80 тысяч км.