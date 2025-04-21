#
80 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему россияне продолжают откладывать покупку новых машин: основные причины
21 апреля
Почему россияне продолжают откладывать покупку новых машин: основные причины
Эксперт Терлюкевич назвал причины падения...
В Подмосковье начался большой ремонт дорог – работа кипит на десятках участков
21 апреля
В Подмосковье начался большой ремонт дорог – работа кипит на десятках участков
Минтранс Подмосковья сообщил о масштабных...
Kia зарегистрировала новые товарные знаки в РФ: что это значит
21 апреля
Kia зарегистрировала новые товарные знаки в РФ: что это значит
Эксперт Моржаретто: Регистрация товарных знаков...

Шина слетела и сама вернулась на место: невероятное на автогонках в Петербурге

На чемпионате Петербурга по дрифту шина слетела с колеса авто и встала на место

Рекомендуем
Скидки за трейд-ин, за кредит и просто так — рейд по дилерам Exeed

Шина автомобиля участника чемпионата по дрифту Let’s Drift в Санкт-Петербурге слетела с колеса, но затем самостоятельно вернулась на прежнее место, сообщили организаторы гонок.

Опубликована видеозапись произошедшего. На кадрах можно увидеть, что шина на большой скорости отлетела от автомобиля гонщика Артема Перепелицы, затем она некоторое время двигалась параллельно автомобиля. В конце концов покрышка сама встала на прежнее место.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Организаторы состязания назвали увиденное невероятным.

Известно, что Перепелица занял третье место в личном зачете.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал Let’s Drift

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 35
21.04.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0