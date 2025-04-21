Шина слетела и сама вернулась на место: невероятное на автогонках в Петербурге

На чемпионате Петербурга по дрифту шина слетела с колеса авто и встала на место

Шина автомобиля участника чемпионата по дрифту Let’s Drift в Санкт-Петербурге слетела с колеса, но затем самостоятельно вернулась на прежнее место, сообщили организаторы гонок.

Опубликована видеозапись произошедшего. На кадрах можно увидеть, что шина на большой скорости отлетела от автомобиля гонщика Артема Перепелицы, затем она некоторое время двигалась параллельно автомобиля. В конце концов покрышка сама встала на прежнее место.

Организаторы состязания назвали увиденное невероятным.

Известно, что Перепелица занял третье место в личном зачете.

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Источник: Telegram-канал Let’s Drift