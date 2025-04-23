В затонувшем в 40-е годы корабле обнаружили таинственный автомобиль
Автомобиль Ford Super Deluxe нашли на палубе авианосца, затонувшего в 1942 году
Автомобиль Ford Super Deluxe обнаружили на палубе судна USS-Yorktown, затонувшего в 1942 году. Машину нашли 19 апреля при помощи дистанционно управляемого транспортного средства на палубе исторического авианосца. Он затонул в 1942 году в ходе битвы за Мидуэй.
Уточняется, что автомобиль стоял вертикально. На части номера машины исследователи заметили надпись «Ship Service_NAVY».
Ford Super Deluxe
Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.
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Источник: New York Post
Фото:Wikimedia
23.04.2025
Фото:Wikimedia
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