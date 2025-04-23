Суперспособный Geely Galaxy Cruiser: разворот на месте, движение боком и даже по воде

Geely представила в Шанхае концепт флагманского внедорожника Galaxy Cruiser

Этот прототип Geely демонстрирует технологии будущих серийных моделей. Он способен работать в нескольких режимах – полностью электрическом, гибридном и с увеличенным запасом хода. Система полного привода управляется искусственным интеллектом и может подстраиваться под различные дорожные условия. Модель получила электронное шасси, позволяющее автомобилю двигаться боком, разворачиваться на месте, а также продолжать движение даже при спущенном колесе.

Galaxy Cruiser оснащён набором систем безопасности, которые работают при столкновениях, затоплении, возгорании и других нестандартных ситуациях.

Автомобиль использует новую тяговую батарею Geely Golden Short Blade. Она изготовлена из прочных материалов и имеет защиту от перегрева и повреждений.

Внедорожник также оборудован спутниковой связью и гидролокатором. Благодаря этому он может передвигаться по воде со скоростью до 8,5 км/ч и преодолевать брод глубиной более 80 см.

Geely пока не сообщает, когда модель может выйти в серийное производство.

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Источник: Geely