Современная альтернатива Camry: представлен новый бизнес-седан Toyota
Компания Toyota показала на автосалоне в Шанхае электроседан bZ7
Бренд Toyota на автосалоне в Шанхае представил новый седан bZ7. По габаритам Toyota bZ7 сопоставим с популярным в России Toyota Camry. Известно, что его длина превышает пять метров.
Просторный седан станет более современной альтернативой широко известной модели. Серийную модель планируют вывести на рынок в течение года.
Технических подробностей о Toyota bZ7 пока нет. Новинку оснастят новейшими системами, соответствующими статусу флагмана. В их числе, судя по лидару на крыше, автопилот уровня 2+.
Внутри установлен большой мультимедийный тачскрин, цифровая приборная панель, есть проекционный экран, двойной слот для беспроводной зарядки смартфонов.
Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.
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23.04.2025
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