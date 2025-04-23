Современная альтернатива Camry: представлен новый бизнес-седан Toyota

Компания Toyota показала на автосалоне в Шанхае электроседан bZ7

Бренд Toyota на автосалоне в Шанхае представил новый седан bZ7. По габаритам Toyota bZ7 сопоставим с популярным в России Toyota Camry. Известно, что его длина превышает пять метров.

Просторный седан станет более современной альтернативой широко известной модели. Серийную модель планируют вывести на рынок в течение года.

Технических подробностей о Toyota bZ7 пока нет. Новинку оснастят новейшими системами, соответствующими статусу флагмана. В их числе, судя по лидару на крыше, автопилот уровня 2+.

Внутри установлен большой мультимедийный тачскрин, цифровая приборная панель, есть проекционный экран, двойной слот для беспроводной зарядки смартфонов.

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