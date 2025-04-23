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Современная альтернатива Camry: представлен новый бизнес-седан Toyota

Компания Toyota показала на автосалоне в Шанхае электроседан bZ7

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Бренд Toyota на автосалоне в Шанхае представил новый седан bZ7. По габаритам Toyota bZ7 сопоставим с популярным в России Toyota Camry. Известно, что его длина превышает пять метров.

Просторный седан станет более современной альтернативой широко известной модели. Серийную модель планируют вывести на рынок в течение года.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Технических подробностей о Toyota bZ7 пока нет. Новинку оснастят новейшими системами, соответствующими статусу флагмана. В их числе, судя по лидару на крыше, автопилот уровня 2+.

Внутри установлен большой мультимедийный тачскрин, цифровая приборная панель, есть проекционный экран, двойной слот для беспроводной зарядки смартфонов.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.

Toyota bZ7
Toyota bZ7
Toyota bZ7

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 30
23.04.2025 
Фото:
«За рулем»
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