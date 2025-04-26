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5 лучших внедорожников в мире: мощь, проходимость и стиль

В Top Gear назвали пять моделей внедорожников, которые точно стоит рассмотреть

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Если вы ищете настоящий внедорожник, способный справиться с любыми условиями, при этом оставаясь стильным, надежным и комфортным, издание Top Gear назвало пять моделей, которые точно стоит рассмотреть.

1. Toyota Land Cruiser

Классика жанра и синоним выносливости и надежности. Он одинаково хорошо справляется с бездорожьем и городскими улицами, при этом оставаясь удобным и хорошо оснащенным. Один из немногих внедорожников, который вас точно не подведет.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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2. Land Rover Defender 110

Defender давно вышел за рамки обычных кроссоверов. Это полноценный внедорожник, готовый к любым приключениям. Если вы планируете действительно использовать его по назначению – альтернатив ему практически нет. Он сочетает в себе харизму и практичность настоящего «проходимца».

3. Mercedes-Benz G-Class

«Гелик» – это уже не просто автомобиль, это икона. Да, он не отличается экономичностью, но зато предлагает уникальный стиль, премиальные материалы и отличную проходимость. От дерзкого G63 до электрического G580 – в линейке G-Class каждый найдет подходящий вариант.

4. Ford Ranger

Современный пикап, который способен быть и рабочей лошадкой, и семейным автомобилем. Просторный, комфортабельный и уверенно управляется как на трассе, так и вне ее. Новый Ranger – это уже не просто утилитарный транспорт, а вполне универсальное решение.

5. Ineos Grenadier

Новичок в мире внедорожников, но уже завоевавший признание. Grenadier – это машина для энтузиастов. Не самый удобный вариант для семьи, зато отлично подойдет для путешествий и активного отдыха. Настоящий «олдскульный» внедорожник с современным подходом.

Каждый из этих внедорожников по-своему уникален и способен предложить нечто большее, чем просто поездки по городу.

Toyota Land Cruiser
Mercedes-Benz G-Class
Ford Ranger
Land Rover Defender 110
Ineos Grenadier

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Алексеева Елена
Фото:Фирмы-производители
Количество просмотров 4
26.04.2025 
Фото:Фирмы-производители
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