Семейная «копейка» и праправнуки

В честь юбилея «копейки» на выставке в штаб-квартире Ростеха вместе собрали современные автомобили LADA и старинные Жигули с уникальной семейной историей.

Легендарная «копейка» на днях отметила 55 лет – первые несколько ВАЗ-2101 сошли с конвейера в Тольятти в ночь на 19 апреля 1970 года. В штаб-квартире Госкорпорации Ростех по этому поводу открывается выставка автомобилей АВТОВАЗа, причем в экспозиции есть уникальная машина – «копейка», вернувшаяся в семью спустя 34 года.

В экспозоне можно увидеть LADA Vesta SW Cross, LADA Aura, LADA Iskra Sport в ливрее Ростеха, Niva Sport, Niva Легенда и ВАЗ-2101. Последний – автомобиль с особой историей.

«Эту «копейку» мои родители купили новой в 1978 году. На ней я учился ездить, а когда подрос, эти «Жигули» перешли мне. Это был 1982 год», – рассказывает владелец машины, коллекционер Андрей Паньковский. На этом автомобиле он даже успел поухаживать за будущей женой, забирая ее на свидания.

Примерно через четыре года машина по доверенности перешла брату Паньковского, а впоследствии была им продана. Так следы семейных «Жигулей» затерялись. «Помню, что регулярно на наших семейных посиделках нет-нет да и возникала мысль о том, что хорошо бы было ее найти», - говорит Паньковский.

Спустя годы во владении коллекционера оказались многие советские машины, включая эксклюзивные «копейки» из самых ранних партий. Но та самая – ВАЗ-2101 из юности – нашла его снова только в 2020-м году, причем весьма неожиданно. Паньковский отмечал юбилей, когда его позвали осмотреть гараж неподалеку, готовившийся под сдачу в аренду. Близкие знали о его увлечении автомобилями и подумали, что коллекционер сможет найти там для себя что-то полезное. На месте он обнаружил «копейку», которая ждала эвакуатор, чтобы отправиться к новому владельцу.

По воспоминаниям Паньковского, машина будто только сошла с конвейера: сиденья, торпедо, подкапотное пространство были в идеальном состоянии. Цвет – такой же, как у семейной «копейки». «Открываю багажник – а там лежат советские родительские номера. Я понял, что это моя машина. Сразу начал уговаривать владельца, чтобы продал мне ее, – вспоминает коллекционер. – И тут из-за угла выходит мой сын Павел с огромным букетом цветов, говорит: "Пап, с Днем рождения тебя"». Оказалось, что сын разыскал семейный автомобиль, отреставрировал его с оригинальными деталями и подарил отцу на юбилей. Поиски заняли около трех лет: пришлось неоднократно ездить в архивы, задействовать базы ГИБДД и силовых структур, обращаться к знакомым.

Владелец «копейки» уверен: есть особый смысл в том, что автомобиль с семейной историей сегодня стоит бок о бок с новыми автомобилями АВТОВАЗа. «Классические автомобили ВАЗ – это же звенья индустриализации и автомобилизации нашей страны, поэтому они действительно должны быть рядом со своими правнуками и праправнуками, демонстрируя преемственность», -– размышляет он, подчеркивая, что именно первая модель «Жигулей» положила начало становлению СССР как «автомобильной державы.

При этом вазовскую «классику» до сих пор ценят за ее конструктив, отмечает коллекционер. «Молодежь, которая сегодня переделывает «Жигули» в спортивные автомобили, понимает, что узлы и агрегаты этого автомобиля очень надежны, хоть порой и требуют внимания. Поэтому они и разошлись миллионными тиражами по всему миру», – подытожил Паньковский.