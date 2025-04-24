Что будет, если одновременно нажать на газ и тормоз? Ответ специалистов

Pravda.Ru: одновременное нажатие на педали газа и тормоза может сломать коробку

Почти каждый водитель хоть раз задумывался: а что произойдет, если нажать на педали газа и тормоза одновременно? Последствия такого эксперимента могут быть весьма серьезными, объяснили специалисты издания Pravda.Ru. В мире автоспорта такой прием действительно используется – например, для дрифта или управления автомобилем в сложных поворотах. Но гоночные машины специально доработаны для таких нагрузок, в отличие от обычных гражданских авто.

При одновременном нажатии обеих педалей в стандартной машине тормоза блокируют колеса, в то время как двигатель продолжает работать с высокой нагрузкой. Это создает колоссальное напряжение в трансмиссии. Особенно опасна ситуация, когда коробка передач находится на передаче – тогда основной удар приходится по ее внутренним компонентам. На механике все еще жестче: сцепление начинает проскальзывать, перегревается и довольно быстро выходит из строя, возможны повреждения шестерен.

Если вы за рулем машины со старым автоматом, тоже расслабляться не стоит. Устаревшие автоматические коробки без электронных ограничителей могут перегреться. Гидротрансформатор работает на износ, трансмиссионная жидкость может закипеть, давление в системе резко возрастает – результатом может стать капитальный ремонт коробки, а это недешево.

В новых автомобилях установлены электронные системы защиты: при одновременном нажатии на газ и тормоз бортовой компьютер может снизить обороты, игнорировать одну из команд или даже прекратить подачу топлива. Однако судьбу лучше не испытывать – такие эксперименты могут дорого обойтись.