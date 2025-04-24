GAC S9 — большой кроссовер, претендующий на «умеренный» премиум

GAC S9: новый флагман от китайского автопроизводителя

GAC S9 – это предсерийная версия большого кроссовера, который в серии получит имя Trumpchi JS9. Новинка занимает место на ступень выше текущей модели JS8 и стремится выйти на уровень премиум-сегмента. Однако наличие сплошного заднего дивана указывает на ориентацию скорее на бизнес-класс, чем на элиту. В целом, кроссовер предлагает комфорт и солидные габариты, но сдержан в роскоши.

GAC S9

По технической части GAC S9, вероятно, будет схож с младшей моделью S7 и поступит в продажу с одним или двумя электродвигателями. Габариты впечатляют: длина – 5060 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2930 мм. Эти размеры делают его немного крупнее популярного на российском рынке GS8 Traveller. Однако дизайн автомобиля выполнен в более выразительном ключе, с хромированными дисками и продуманными деталями.

Под капотом GAC S9 находится параллельный гибрид с бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и общей мощностью 160 л. с. Электрическая батарея – литий-ионная, запас хода на электротяге составит до 200 км, а суммарная автономность может приблизиться к 1000 км. Отсутствие классической решетки радиатора делает его похожим на электромобиль, однако это все же гибрид. Среди других особенностей – автопилот Huawei с лидаром, установленным на крыше.

Выдвижные дверные ручки, крупный задний спойлер и лаконичные дизайнерские решения подчеркивают флагманский статус автомобиля, чей выход на рынок намечен на вторую половину 2025 года.

GAC S9

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Источник: Из открытых источников