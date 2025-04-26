В Санкт-Петербурге перевернулась фура с пивом (видео)

Перевернувшаяся фура с пивом создала огромную пробку под Санкт-Петербургом

Всю неделю в соцсетях вирусится видео ДТП, произошедшего утром 22 апреля под Санкт-Петербургом. На 47-м километре Кольцевой автодороги фура, перевозившая пиво, врезалась в отбойник, предположительно – из-за лопнувшего на ходу колеса. В результате инцидента полуприцеп оказался поврежден и из-под тента прямо на трассу вывалилась большая часть пенного груза.

Напиток был в банках, многие из которых в результате ударов об асфальт полопались, и изрядная часть жидкости оказалась на дороге. Разрушенная фура полностью перекрыла движение по правому ряду, частично затруднила его в среднем ряду, и проезжавшие автомобилисты были вынуждены протискиваться по левому, на ходу фиксируя последствия инцидента.

В соцсетях удивляются, как пиво мгновенно не растащили (впрочем, сообщения о собирающих банки водителях можно без труда найти), жалеют содрогающихся от просмотра этого видео «пивозавров» и вспоминают фразу «и на нашей улице перевернется грузовик с...». А кто-то радуется тому, что груз не доехал до пункта назначения и «столько гадости не попадет в желудки».

Как бы то ни было, а главное, что в этой солодовой заварушке никто не пострадал. Правда, она вызвала огромную пробку, растянувшуюся почти на 22 километра. Ситуация усугублялась из-за серии ДТП, случившихся неподалеку – в районе Ржевского лесопарка, развязки КАД с Шафировским проспектом и рядом с Чарушинской улицей. Впрочем, вскоре движение было нормализовано.

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Источник: 78.Новости, Комсомольская правда, НТВ, Деловой Петербург