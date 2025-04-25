Крупные компании поддержали акцию «Диктант Победы»

Среди них «Газпромнефть – смазочные материалы», занимающаяся производством моторных и других масел

Сразу два офиса компании – в Москве и Санкт-Петербурге – стали официальными площадками акции. Диктант в онлайн-формате также написали сотрудники Московского и Омского заводов смазочных материалов.

По словам генерального директора «Газпромнефть-СМ» Анатолия Скоромца, патриотические инициативы всегда находят особый отклик у сотрудников компании. «Потому что любовь к своей стране и бережное отношение к ее истории – это то, что объединяет и заставляет чувствовать себя частью великого», – считает он.

Заместитель мэра Омска Инна Елецкая отметила постоянный рост интереса к акции среди жителей города.

«В этом году зарегистрировано более 300 площадок. Это говорит о том, что совместно с партнерами, в числе которых "Газпромнефть-СМ", нам удалось создать атмосферу, где бережное отношение к своей истории, патриотизм, правильные и высокие ценности являются неотъемлемой частью культуры», – рассказала она.

Большое внимание патриотическому воспитанию уделяют и во Фрязине, где расположен Московский завод компании.

«Участвуя в таких акциях, мы помогаем ребятам открывать для себя подлинные смыслы патриотизма – через события, диалоги, личные примеры. "Диктант Победы" – это один из способов сделать историю ближе и понятнее, превратить знание в осознанную позицию», – считает заместитель главы городского округа Юлия Шувалова.

«Диктант Победы» прошел в этом году на 35 тысячах площадок во всем мире. Жители 91 страны проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны. Им предстояло за 45 минут ответить на 25 вопросов. С каждым годом число участников «Диктанта Победы» растет: за шесть лет число участников выросло в 13 раз, а количество площадок – в 20 раз.

Участие в «Диктанте Победы» стало продолжением просветительской программы компании, в рамках которой реализуются образовательные и культурные инициативы в регионах деятельности.