Мультимедийную платформу «Яндекс Авто» с «Алисой» показали на выставке в Шанхае

Компания «Яндекс» представила в Шанхае обновленную платформу для автомобилей

Компания «Яндекс» на Шанхайском автосалоне презентовала новую платформу «Яндекс Авто» с Алисой. Это поможет привлечь автопроизводителей, которые планируют работать в РФ, пояснили в компании.

В новой версии «Яндекс Авто» доступны сервисы «Яндекса» для водителей и пассажиров: «Навигатор», «Музыка», «Видео», «Книги» и «Браузер». Управлять голосом можно не только этими сервисами, но и системами машины. Так, можно попросить AI-ассистента настроить климат-контроль, опустить стекло и тому подобное.

Платформа «Яндекс Авто» с «Алисой»

Голосовой помощник Алиса в автомобиле также сможет ответить на любой вопрос, и водителю не придется отвлекаться на телефон.

Новая платформа интегрирована с «умным домом» «Яндекса». То есть, теперь есть возможность управлять некоторыми функциями машины через домашние сервисы, и наоборот. Возможно завести автомобиль при выходе из дома, и, например, включить пылесос в доме из салона автомобиля.

Сервисы «Яндекса» устанавливают на ряд автомобилей, продающихся на российском рынке.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

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Источник: пресс-служба компании «Яндекс»