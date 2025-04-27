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В России резко подорожают импортные иномарки: раскрыты причины

«Ъ»: новые правила растаможки вызовут рост цен на авто в России на 25% с 1 мая

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В РФ с 1 мая текущего года автомобили могут подорожать на четверть, рассказал управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов.

С этого дня иномарки в стране могут подорожать на 20-25% на фоне введения новой методики расчета утильсбора для машин из стран ЕАЭС. К сбору добавится разница между местными пошлинами в странах ЕАЭС и российскими ставками.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Уточняется, что будут учтены и недостача по акцизам, и НДС. В наибольшей степени изменения затронут марки премиум-класса, которые ввозят в Россию по параллельным каналам.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

Источник: «Ъ»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
27.04.2025 
Фото:Depositphotos
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