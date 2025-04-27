В России резко подорожают импортные иномарки: раскрыты причины

«Ъ»: новые правила растаможки вызовут рост цен на авто в России на 25% с 1 мая

В РФ с 1 мая текущего года автомобили могут подорожать на четверть, рассказал управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов.

С этого дня иномарки в стране могут подорожать на 20-25% на фоне введения новой методики расчета утильсбора для машин из стран ЕАЭС. К сбору добавится разница между местными пошлинами в странах ЕАЭС и российскими ставками.

Уточняется, что будут учтены и недостача по акцизам, и НДС. В наибольшей степени изменения затронут марки премиум-класса, которые ввозят в Россию по параллельным каналам.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: «Ъ»