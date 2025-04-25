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В России выставили на продажу уникальный ВАЗ-21104М с пробегом всего 20 000 км

ВАЗ-21104М с пробегом 20 000 км продают в РФ за 700 000 рублей

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На российской площадке объявлений появилось редкое предложение – в продаже замечен ВАЗ-21104М 2005 года выпуска с минимальным пробегом – всего 20 000 километров. Автомобиль выставлен в Нижегородской области по цене 700 000 рублей. Согласно описанию продавца, этот экземпляр сохранился в полностью заводском состоянии: оригинальный жемчужный окрас, ни одного кузовного или моторного ремонта, исключительно летняя эксплуатация и хранение в сухом гараже. Коррозии нет – что большая редкость для модели, снятой с производства более 10 лет назад.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Модификация 1.6 MT (16-клапанный двигатель, 89 л.с.) отличается надёжностью, при этом, как подчёркивает владелец, «клапана не гнёт».

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По данным из отчёта «Автотеки», автомобиль прошёл через руки всего двух владельцев, имеет оригинальный ПТС и девять отметок в истории пробега.

Дополнительно установлены велюровый салон, атермальные стёкла и штатная противоугонная система с сигнализацией и иммобилайзером.

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Источник: Авито.Авто

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Алексеева Елена
Количество просмотров 20
25.04.2025 
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