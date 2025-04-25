В России выставили на продажу уникальный ВАЗ-21104М с пробегом всего 20 000 км

ВАЗ-21104М с пробегом 20 000 км продают в РФ за 700 000 рублей

На российской площадке объявлений появилось редкое предложение – в продаже замечен ВАЗ-21104М 2005 года выпуска с минимальным пробегом – всего 20 000 километров. Автомобиль выставлен в Нижегородской области по цене 700 000 рублей. Согласно описанию продавца, этот экземпляр сохранился в полностью заводском состоянии: оригинальный жемчужный окрас, ни одного кузовного или моторного ремонта, исключительно летняя эксплуатация и хранение в сухом гараже. Коррозии нет – что большая редкость для модели, снятой с производства более 10 лет назад.

Модификация 1.6 MT (16-клапанный двигатель, 89 л.с.) отличается надёжностью, при этом, как подчёркивает владелец, «клапана не гнёт».

По данным из отчёта «Автотеки», автомобиль прошёл через руки всего двух владельцев, имеет оригинальный ПТС и девять отметок в истории пробега.

Дополнительно установлены велюровый салон, атермальные стёкла и штатная противоугонная система с сигнализацией и иммобилайзером.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Авито.Авто