На продажу выставили экспортную Волгу из «Березки» с ящиком запчастей

ГАЗ 24 Волга 1975 года с пробегом 82 000 км продается за 1,3 миллиона рублей

В Москве на продажу выставили культовую модель советского автопрома – ГАЗ 24 (Волга), выпуска 1975 года, с пробегом всего 82 000 км.

По словам продавца, автомобиль находится в идеальном состоянии, и просит он за него 1 290 000 рублей.

Седан был куплен новым через Внешпосылторг СССР, что делает его еще более интересным для коллекционеров. Экспортный вариант оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 95 л.с.

ГАЗ 24

Автомобиль имеет только одного владельца по ПТС, и у него идеальное состояние кузова — в авариях замечен не был. Хранился в сухом гараже, а антикоррозийная обработка с использованием пушечного сала обеспечили сохранность машины на протяжении всех этих лет.

ГАЗ 24

В комплекте с автомобилем предлагается несколько ящиков с оригинальными запчастями ещё советского производства.

«Нужен еще автомобиль чтобы все вывезти», – отмечает продавец.

ГАЗ 24 1975 года

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Источник: Авито Авто