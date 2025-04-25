Конкурент Mercedes-Maybach: новый 5,5-метровый седан от Huawei
Китайская марка Maextro, созданная JAC и Huawei, представила первые официальные фото своего роскошного седана S800. Эта модель представительского класса планирует стать серьезным конкурентом для Mercedes-Maybach S-класса. Продажи новинки начнутся 31 мая.
Седан будет доступен как в электрическом варианте, так и в гибридном. Его размеры 5400*2000*1536 мм.
В передней части авто находятся три экрана. В отделке интерьера применяются высококачественные натуральные материалы.
У авто есть ряд функций, которые обеспечивают комфорт для пассажиров на задних сиденьях. Среди них: панорамная крыша с эффектом звездного неба, проекционный экран, складные столики и холодильник.
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Источник: CarNewsChina