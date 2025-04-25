#
МолнияШанхай 202580 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Maextro S800
25 апреля
Конкурент Mercedes-Maybach: новый 5,5-метровый седан от Huawei
Бренд Maextro представил первые фото своего...
Leapmotor B01
25 апреля
Представлен стильный 180-сильный седан за 1 млн рублей
В Шанхае Leapmotor презентовал первый в своей...
Крупные компании поддержали акцию «Диктант Победы»
25 апреля
Крупные компании поддержали акцию «Диктант Победы»
Среди них «Газпромнефть – смазочные материалы»,...

Конкурент Mercedes-Maybach: новый 5,5-метровый седан от Huawei

Бренд Maextro представил первые фото своего роскошного седана S800

Рекомендуем
Этот надежный автомат ходит больше 300 000 км — а чего он не любит?

Китайская марка Maextro, созданная JAC и Huawei, представила первые официальные фото своего роскошного седана S800. Эта модель представительского класса планирует стать серьезным конкурентом для Mercedes-Maybach S-класса. Продажи новинки начнутся 31 мая.

Седан будет доступен как в электрическом варианте, так и в гибридном. Его размеры 5400*2000*1536 мм.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В передней части авто находятся три экрана. В отделке интерьера применяются высококачественные натуральные материалы.

У авто есть ряд функций, которые обеспечивают комфорт для пассажиров на задних сиденьях. Среди них: панорамная крыша с эффектом звездного неба, проекционный экран, складные столики и холодильник.

Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы, можно хорошо сэкономить.

Maextro S800
Maextro S800
Maextro S800
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
25.04.2025 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0