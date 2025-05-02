Hyundai Palisade XRT PRO 2026: автомобиль «два в одном»

Hyundai Motor представила новую версию Palisade 2026 года

На Нью-Йоркском международном автосалоне Hyundai Motor America представила новую версию своего флагмана – Hyundai Palisade XRT PRO 2026 года. По словам Олабиси Бойл, старшего вице-президента по планированию продукции, XRT PRO создан для людей, ведущих активную и многогранную жизнь – от семейных забот до приключений. Автомобиль демонстрирует, что комфорт, проходимость и доступность – не взаимоисключающие понятия.

Palisade XRT PRO получил целый ряд технических новшеств, делающих его готовым к серьезным испытаниям на бездорожье. Среди особенностей – электронный дифференциал повышенного трения, увеличенный до 21,3 см дорожный просвет и впечатляющая геометрия для внедорожья. У автомобиля внедорожные шины и режимы движения по грязи, песку и снегу.

Несмотря на суровый внешний вид, в Palisade XRT PRO не забыли о комфорте. Салон модели выполнен с упором на премиальность и удобство – все детали рассчитаны на длительные семейные поездки и активный отдых.

Hyundai Palisade XRT PRO 2026

Под капотом новый 3,5-литровый V6 мощностью 287 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

Производство модели стартует в Ульсане, Южная Корея, а в дилерских центрах США Palisade XRT PRO появится уже в начале лета 2025 года.

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Источник, фото: KCB