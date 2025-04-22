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Hyundai возвращается? Компания подала заявки на новые товарные знаки в России

Hyundai подал заявки на регистрацию восьми товарных знаков в России

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Южнокорейская компания Hyundai, несмотря на уход с российского рынка, в апреле 2025 года подала на регистрацию минимум восемь новых товарных знаков. Об этом свидетельствуют данные Роспатента. Среди заявленных наименований – Hyundai H-1, N Perfomance, N Line, Hyundai Axis, Ellecity, Xcient, Hyundai H100 и Hyundai Coupe.

Все товарные знаки зарегистрированы по 12 классу международной классификации товаров и услуг, который охватывает легковые автомобили, запчасти и различные автомобильные аксессуары.

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Стоит отметить, что ранее аналогичные действия предпринял и другой южнокорейский автопроизводитель — Kia. Компания также зарегистрировала в России несколько товарных знаков, один из которых, как предполагается, может быть связан с проектированием автозавода.

Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:dpa/picture-alliance/TACC
Количество просмотров 12
22.04.2025 
Фото:dpa/picture-alliance/TACC
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