Почему этот внедорожник станет идеальным выбором для любых поездок?

Новый внедорожник Hongqi: четыре режима поездок и уникальные технические решения

На Шанхайском автосалоне 2025 года состоялся дебют первого люксового внедорожника марки Hongqi.

Представители компании сообщили, что новейшая модель была разработана с концепцией универсального использования, которая охватывает четыре ключевых сценария: бездорожье, дальние поездки, отдых на природе и городские поездки.

Новый внедорожник Hongqi

Внедорожник Hongqi оборудован тремя блокировками дифференциала и четырьмя двигателями собственной разработки. Хотя мощность моторов не раскрыта, известно, что их крутящий момент составляет 18 500 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4 секунды. Дополнительные подробности о модели будут обнародованы позже.

Новый внедорожник Hongqi

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Источник: ITHome