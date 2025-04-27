Почему этот внедорожник станет идеальным выбором для любых поездок?

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На Шанхайском автосалоне 2025 года состоялся дебют первого люксового внедорожника марки Hongqi.

Представители компании сообщили, что новейшая модель была разработана с концепцией универсального использования, которая охватывает четыре ключевых сценария: бездорожье, дальние поездки, отдых на природе и городские поездки.

Новый внедорожник Hongqi
Новый внедорожник Hongqi
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Внедорожник Hongqi оборудован тремя блокировками дифференциала и четырьмя двигателями собственной разработки. Хотя мощность моторов не раскрыта, известно, что их крутящий момент составляет 18 500 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4 секунды. Дополнительные подробности о модели будут обнародованы позже.

Новый внедорожник Hongqi
Новый внедорожник Hongqi

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
27.04.2025 
Фото:ITHome
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