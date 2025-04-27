Бренд Himla представил первый пикап: конкуренция с Ford и Toyota

Chery анонсировала бренд Himla: первая модель — пикап на базе ZX Weishi 1986

На автосалоне в Шанхае бренд Chery презентовал новую линейку Himla, под которой будут производиться пикапы для международного рынка. Название бренда вдохновлено Гималаями, и модели охватят все типы – от компактных до полноразмерных. Эти автомобили будут предназначены для разных нужд, включая повседневные поездки, рабочие задачи и активный отдых на бездорожье.

Первый пикап, продемонстрированный на мероприятии, представляет собой рамный автомобиль длиной 5,3 метра и с колесной базой 3,23 метра. Ранее он уже был презентован как ZX Weishi 1986 от компании ZX Auto в октябре 2024 года, но теперь получил ребрендинг под маркой Himla.

Пикап Himla

Эта модель будет конкурировать с такими автомобилями, как Ford Ranger и Toyota Hilux. Покупателям будут предложены варианты с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридные и полностью электрические версии. Исходная модель ZX Weishi 1986 оснащена турбодизелями мощностью 120 и 163 л.с., а также бензиновым мотором на 197 л.с., предлагая как задний, так и полный привод с жестко подключаемой передней осью.

Пока Chery не раскрыла детали о других моделях Himla, но бренд обещает разнообразие силовых агрегатов и адаптацию продукции под различные рынки.

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Источник: Российская газета