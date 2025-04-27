#
МолнияШанхай 202580 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Slate Auto Track
27 апреля
Новый электрический пикап по цене УАЗа: что предлагает Slate Auto?
Slate Auto выпустил электрический пикап Track...
Интерьер Peugeot 208
27 апреля
Этот автомобиль признан самым продаваемым в Европе: в России его тоже хорошо знают
Peugeot 208 стал самым продаваемым автомобилем...
Zongheng G900
27 апреля
Это не просто внедорожник: все о новом Zongheng G900
Обзор мощного гибридного внедорожника Zongheng...

Это не просто внедорожник: все о новом Zongheng G900

Обзор мощного гибридного внедорожника Zongheng G900 с позолоченными элементами

Рекомендуем
Этот надежный автомат ходит больше 300 000 км — а чего он не любит?

Суббренд Jetour Zongheng впервые представил автомобили G-серии, включая модель G900 в исполнении Ultimate, которая отличается позолоченными элементами на переднем бампере, боковинах кузова и дисках.

G900 – это 5,3-метровый внедорожник со скошенной крышей. В своей конструкции он использует последовательную гибридную систему CEM-O, состоящую из 2-литрового генератора мощностью 211 л.с.

Zongheng G900
Zongheng G900
15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Это поколение силовой установки изолировано от колес и служит для питания тяговой батареи и электромоторов. G900 оснащен четырьмя электромоторами общей мощностью 1632 л.с.

Источник: Autohome

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 9
27.04.2025 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0