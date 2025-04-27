Это не просто внедорожник: все о новом Zongheng G900
Обзор мощного гибридного внедорожника Zongheng G900 с позолоченными элементами
Суббренд Jetour Zongheng впервые представил автомобили G-серии, включая модель G900 в исполнении Ultimate, которая отличается позолоченными элементами на переднем бампере, боковинах кузова и дисках.
G900 – это 5,3-метровый внедорожник со скошенной крышей. В своей конструкции он использует последовательную гибридную систему CEM-O, состоящую из 2-литрового генератора мощностью 211 л.с.
Zongheng G900
Zongheng G900
Это поколение силовой установки изолировано от колес и служит для питания тяговой батареи и электромоторов. G900 оснащен четырьмя электромоторами общей мощностью 1632 л.с.
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Источник: Autohome
Фото:Autohome
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27.04.2025
Фото:Autohome
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